Quatro pessoas são atropeladas por motorista embriagado em Manaus

Vítimas foram levadas ao HPS Platão Araújo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Quatro pessoas foram atropeladas por um carro na madrugada deste domingo (2) em uma avenida no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O condutor do veículo, identificado como Rennie Oliveira da Silva, de 36 anos, foi preso e segundo a polícia, o teste de alcoolemia confirmou que ele estava dirigindo embriagado.

Os atropelamentos ocorreram na Avenida Nossa Senhora da Conceição, por volta das 2h. Meika Flores, de 27 anos, é irmã de uma das vítimas - que tem 20 anos - e amiga de um homem, de 27, que também ficou ferido.

Segundo Meika, o casal estava retornando de um baby chá em uma motocicleta, quando foram atingidos pelo carro dirigido por Rennie Silva - que estava em alta velocidade. Ainda segundo a familiar, outras duas pessoas também foram atropeladas na mesma via minutos depois, enquanto o Silva tentava fazer ultrapassagens.

As quatro vítimas foram levadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. A reportagem apurou que duas delas permanecem internadas.

A irmã de Meika está em estado mais grave com lesões na cabeça. Ela e o amigo não estavam utilizando capacete no momento do acidente.



Rennie Silva foi preso por uma equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, ele foi submetido a um teste de alcoolemia, que identificou 0,39 mg/l de álcool em seu sangue.

Família abalada

Marinete Fortes é tia da irmã de Meika Flores. Emocionada, ela pediu apoio das autoridades para que a sobrinha fosse transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na Zona Leste, onde atendem médicos neurologistas.

"A minha sobrinha é quem está sofrendo com essa imprudência. Não recebemos nenhum apoio do condutor. Queremos que ela seja transferida. Pelo amor de Deus, tirem a minha sobrinha dessa situação. Isso aconteceu por conta de uma pessoa irresponsável. Nos falaram que não tinha leitos no HPS João Lúcio, mas ela precisa ser transferida antes que seja tarde demais", afirmou.

O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que informou que a paciente está recebendo toda assistência médica adequada no Hospital Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e encontra-se estável, enquanto aguarda a transferência para o HPS João Lúcio.



A Susam ressaltou que as transferências seguem critérios definidos pelos médicos do Complexo Regulador, como prioridade e gravidade do caso.





