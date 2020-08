Homem é morto com golpes de terçado na cabeça em Maués, interior do AM

Vítima foi morta com golpes de terçado | Foto: Divulgação

Maués (AM) - Wiglison Ferreira Fernandes, de 19 anos, foi morto com golpes de terçado na madrugada deste domingo (2), por volta da meia-noite, no município Maués, a 269 km da capital.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de confusão generalizada no bairro Mário Fonseca. Ao chegar no local, a equipe se deparou com o corpo da vítima, que havia sido golpeada com facão na região da cabeça.

Os militares não identificaram que o autor do crime, que já havia fugido do local. Testemunhar não souberam relatar a motivação do crime.

O corpo de Fernandes foi levado ao hospital do município para realização de um exame necroscópico. O caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

