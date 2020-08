Trio é preso por tentar vender motos roubadas em Manaus

Motocicletas foram adulteradas | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Três homens foram presos por suspeita de tentar vender motos roubadas no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A prisão ocorreu neste sábado (1º) após denúncias de populares. Três motocicletas que estavam com o trio foram apreendidas.

Equipes da Força Tática localizaram o trio na Rua Maués, nas proximidades de uma oficina mecânica. Um dos suspeitos ainda tentou fugir, mas foi capturado.

Durante a abordagem, os militares identificaram que as motos usadas pelos suspeitos estavam com restrição de roubo, e tiveram placas e chassis adulterados. A equipe conseguiu entrar em contato com o proprietário de um dos veículos, que reconheceu um dos suspeitos como autor do roubo de sua moto.

Os três homens foram presos e conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

