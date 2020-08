Dupla é presa com arma caseira no bairro Manoa, Zona Norte de Manaus

Suspeito ainda tentou se livrar do armamento | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Dois homens, de 20 e 23 anos, foram presos no fim da noite de sábado (1º) no bairro Manoa, Zona Norte de Manaus. Com a dupla, que não teve o nome divulgado, a polícia encontrou uma arma caseira calibre 20.

A dupla trafegava em uma motocicleta de placa NOO-7043 pela Avenida Tenente Roxana Bonessi, por volta das 23h. Uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que fazia patrulhamento na região percebeu uma atitude suspeita da dupla e decidiu realizar uma abordagem.

Ao perceber a aproximação da polícia, um dos suspeitos acabou jogando a arma caseira que transportava. Entretanto, o armamento - que estava com uma munição intacta - foi recuperado e a dupla foi presa em flagrante.

Dois celulares também foram apreendidos com os criminosos. Ambos foram conduzidos ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, os policiais constataram que o suspeito de 23 anos já foi preso pelo crime de roubo majorado.

Leia Mais



Quatro pessoas são atropeladas por motorista embriagado em Manaus

Corpo enrolado em lençol é deixado em rua no Centro de Manaus