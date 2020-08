Soldado do Exército morre com tiro de fuzil dentro de batalhão no AM

O fato aconteceu por volta das 3h | Foto: Divulgação

Manaus - Um soldado do Exército Brasileiro, identificado como Jhonatan Corrêa Pantoja , 18 anos, morreu na madrugada deste domingo (2), com um tiro de fuzil dentro do 7º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), localizado na avenida São Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, repassadas pelo coronel Boeri, comandante do 7º BPE, o fato aconteceu por volta das 3h, enquanto o militar fazia a segurança do quartel.

Outros militares ouviram um barulho e encontraram Jhonathan agonizando no chão. Por não saberem de onde partiu o tiro, eles se protegeram atrás de um muro e acionaram a ambulância.

O militar foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde chegou em estado grave e acabou não resistindo e morreu na unidade.

Em nota, o Comando Militar da Amazônia (CMA), informou ao Portal EM TEMPO que será instaurado um inquérito para apurar a real causa da morte.

"Será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para identificar as causas e as condicionantes deste lamentável episódio. O 7º Batalhão de Polícia do Exército está prestando todo o apoio necessário aos familiares. O Comando Militar da Amazônia lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família neste momento de luto", disse em nota.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia.

