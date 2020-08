Em Manaus, jovem é morto ao tentar apartar briga de casal em bar

O suspeito do crime foi preso pela equipe do 26ºDIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Um homem foi morto com uma facada no pescoço após tentar apartar uma briga de casal, em um bar, localizado na rua 3, Conjuntos Cidadão, no Monte das Oliveiras., na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na noite de domingo (2).

Segundo informações de policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta de 23h no momento que vítima bebia no mesmo bar em que estava o casal.

A vítima, Orlei da Silva Pereira, de 21 anos, ao perceber que o companheiro de uma mulher estava ficando muito agressivo, tomou a atitude de tentar apartar a briga.

Neste momento, o acusado, identificado como Alexandre Barbosa dos Santos, puxou uma faca e conseguiu acertar o pescoço da vítima.

Populares acabaram socorrendo Orlei, que foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas, antes mesmo que fosse atendido, morreu na unidade hospitalar.

Já o acusado de desferir o golpe foi preso pelos policiais do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e deve ser encaminhado para depoimento também na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

