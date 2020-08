Criminosos invadem beco e atiram em rival na Compensa

Endreo foi socorrido e levado até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus– Um homem identificado como Endreo Lima Torres, 25 anos, foi ferido com seis tiros na noite de domingo (2), no beco Benayon, bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o crime tem relação com a briga de facções pelo domínio do tráfico de drogas daquela área.

Segundo militares da 8ª Companhia Interativa comunitária (Cicom) , por volta 19h, seis homens armados vieram da rua do Comércio, situada no mesmo bairro, entraram no beco. Ao avistarem a vítima, dispararam diversas vezes contra ela. Os tiros atingiram mão, braço e tórax.

Endreo foi socorrido e levado até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, onde recebeu o primeiro atendimento médico e depois foi transferido para o Hospital 28 de agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Crime

Em outro ponto do bairro, um homem identificado como Denei Nunes Marinho , conhecido como "mau mau", de 38 anos, foi morto com vários tiros na manhã desta segunda-feira (3). Segundo testemunhas, seis homens encurralaram "mau mau" em um rip-rap na rua da Prosperidade, mesmo local onde, semana passada, Antônio Felipe Carvalho de Freitas, de 23 anos, foi morto com cinco tiros.

Até o momento ninguém foi preso. Após a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DEPTC - AM), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar mais esse assassinato, que tem caraterísticas de execução.

Denuncia de tiroteio

Supostos tiroteios no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, assustaram moradores na última sexta-feira (31), que realizaram denúncias a Polícia Militar. Dentre as ruas citadas na denúncia, está a rua da Prosperidade e rua do Comércio. Policiais das 8ª, 19ª e 20ª Companhias Interativa Comunitária (CICOMs) estiveram percorrendo ruas do bairro e deflagraram uma ação policial para reforçar a segurança na área.



Várias mortes



O bairro Compensa tem se tornado palco de mortes devido a um intenso conflito entre facções criminosas pelo controle dos pontos de vendas de drogas. Na quarta-feira (29), em menos de duas horas, naquele bairro foram registrados três ataques criminosos.

Lucas Gabriel Moreira Rosaline, de 23 anos, foi executado com vários tiros por volta das 19h30. O homicídio ocorreu na rua Manaus. Mais cedo, por volta das 18h30, Antônio Felipe Carvalho de Freitas, de 23 anos, levou cinco tiros, na rua Prosperidade. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas faleceu no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias.

