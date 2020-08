Jovens são presos por matar amigo durante bebedeira no interior do AM

Antônio Genesis Rodrigues Cruz, 24, conhecido como ‘Bandidinho’ e Fabrício Menezes Macedo, 19, foram presos | Foto: Divulgação

Boa Vista do Ramos- Antônio Genesis Rodrigues Cruz, 24, conhecido como ‘Bandidinho’ e Fabrício Menezes Macedo, 19, foram presos em flagrante pelo homicídio qualificado de Adriel da Silva Miranda, 23, ocorrido na madrugada do domingo, por volta de 1h. A prisão ocorreu na casa deles, no bairro Jardim do Éden, no município de Boa Vista do Ramos.

Segundo o investigador José Aloísio Lopes, na ocasião do crime, ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e começaram a agredir a vítima a pauladas que desmaiou logo em seguida. Nesse momento, eles o arrastaram para uma casa abandonada e resolveram executá-lo e ocultar o corpo em uma lagoa que fica, aproximadamente, a 300 metros do local do crime, entretanto, não jogaram o corpo no lago, pois havia muita gente.

Os presos foram levado à delegacia da cidade | Foto: Yasmin Feitosa





“Diante disso, entramos em diligências para localizar o corpo, que foi encontrado por volta das 8h30 de domingo. Posteriormente, conseguimos localizar os indivíduos que estavam em casa e não resistiram à prisão. Um terceiro envolvido continua foragido e seguimos à procura dele”, explicou Lopes.

Procedimentos

Os jovens foram autuados por homicídio qualificado e ao término dos procedimentos, eles permanecerão encarcerados na sede da DIP à disposição da Justiça.

