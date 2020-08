No AM, tio estupra sobrinha de 8 anos e oferta tablet para silenciá-la

Presidente Figueiredo - Um homem, de 46 anos, acusado de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, uma menina de 8 anos, foi preso no último domingo (2), em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta da capital). O crime ocorreu no Ramal da Dona Neta, quilômetro 7, da Rodovia AM-240.

De acordo a Polícia Civil, a menina estava em uma festa, quando por volta das 18h, a mãe da mesma pediu ao cunhado, que é mototaxista, que a levasse para casa. Ao saírem, ainda no ramal, o suspeito começou a acariciar as partes íntimas da vítima.

Conforme o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ao chegar em casa, a menina contou ao pai que o tio havia lhe prometido um tablet de aniversário. O pai da vítima, achando estranha a conversa, perguntou o motivo pelo qual o homem lhe daria tal aparelho. Ela, então, contou que seu tio havia passado a mão, por cima da roupa, em suas partes íntimas duas vezes seguidas e que pediu para que ele parasse, mas ele nada respondeu. Ao chegarem no portão de casa, o indivíduo disse à sobrinha que mandaria alguém para entregar o presente.

O titular afirmou, ainda, que os pais da menina foram até a delegacia para realizar o Boletim de Ocorrência (BO). Ao chegarem lá, a mãe da vítima ligou para a irmã pedindo que o cunhado fosse até a DIP para resolver uma situação. Porém, ele mandou um recado pela esposa dizendo que só iria até a unidade policial se a polícia fosse até a sua casa.

Foi, então, que um investigador da Polícia Civil, juntamente com a mãe da vítima e com uma guarnição da Polícia Militar, deslocou-se até a residência do cunhado. Vizinhos disseram que o homem e a esposa tinham saído em um carro branco para ir à delegacia. Porém, o mesmo não foi até a unidade policial.

Ele foi encontrado pela equipe policial no final na avenida Padre Caleri. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial.

“No interrogatório, o indivíduo negou que cometeu tal ato e afirmou também que ficou surpreso quando soube da ligação que sua cunhada havia feito à esposa alegando a denúncia. Ele contou aos policiais que, durante o trajeto realizado com a criança, apenas a levou para a casa sem nada terem conversado e nenhum ato fora praticado”, detalhou o delegado.

Procedimentos

De acordo com o titular da unidade policial, o homem encontrasse preso na delegacia à disposição da Justiça. As investigações em torno do caso já iniciaram para esclarecer o fato.

