Maníaco que estuprou 4 garotas da mesma família é preso em Manaus

Manaus - Um maníaco sexual, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde desta segunda-feira (3), durante uma ação do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no conjunto Mutirão, na Zona Norte. O suspeito é acusado de estuprar, pelo menos, quatro garotas d e uma mesma família.

Segundo o delegado Torquato Mozart, em entrevista à uma emissora de TV local, entre as vítimas estão a própria filha do suspeito, a enteada e sobrinhas dele. Os abusos sexuais aconteciam há aproximadamente sete anos.

Ainda conforme Mozart, a enteada do suspeito, uma adolescente de 15 anos, procurou a delegacia e denunciou o homem. A menina apresentava vários hematomas pelo corpo devido às agressões que sofria ao tentar se defender dos estupros. A vítima fez exames de conjunção carnal e corpo de delito que comprovaram os crimes.

A equipe do 30° DIP conseguiu capturar o homem após uma semana de investigação. A partir do depoimento da adolescente, a polícia descobriu as outras vítimas.

“Eram situação que aconteciam dentro do seio familiar. Pessoas como filha, enteada e sobrinhas foram estupradas em períodos diferentes ao longo de sete anos. As vítimas, com vergonha ou medo de denunciar, acabaram fugindo e saindo da casa onde o suspeito morava. O objetivo delas era apenas esquecer os momentos ruins”, explicou o delegado.

Mozart informou, ainda, que uma das vítimas, atualmente com 19 anos, se mudou para o Ceará. “Essa situação mostra o horror vivido por essas vítimas e a forma que elas usaram para tentar esquecer os traumas”, disse.

O suspeito foi preso em cumprimento de prisão temporária. O delegado ressaltou, ainda, que deve solicitar da Justiça a conversão para prisão preventiva. Mais detalhes sobre o caso devem ser repassadas à imprensa na manhã desta terça-feira (4).