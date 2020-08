Reforço policial é enviado para Nova Olinda do Norte após morte de PMs

Multidão se reuniu na frente da unidade de saúde em que os policiais foram encaminhados | Foto: Divulgação

Após morte de dois policiais militares em um confronto em Nova Olinda do Norte (distante 126 quilômetros de Manaus). O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarca com reforço para uma nova operação policial no município nesta terça-feira (4).

Na noite da última segunda-feira (3), equipes da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram alvos de um ataque no rio Abacaxi.

O ataque ocorreu durante a operação e deixou dois oficiais mortos e dois oficiais feridos, um deles sendo tenente da COE.

O secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates, determinou a adoção de todas as medidas para o resgate dos militares. Os dois policiais que ficaram feridos, um no braço e outro no pescoço, receberam atendimento médico e foram encaminhados para Manaus.

O episódio ocorreu uma semana depois do pescador esportivo Saulo Moyses Rezende da Costa, de 36 anos, ter sido baleado no rio Abacaxis. A vítima denunciou a presença de milicianos naquela localidade, mas ainda não foram divulgadas informações sobre as ações dos militares na região.

Nas redes sociais, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas (Appbmam) lamentou as perdas e cobrou providências.

"Esta entidade expressa suas condolências às família e amigos neste momento de dor e lamenta a perda de mais dois irmãos de farda. Exigimos que medidas sejam tomadas pelas autoridades policiais e o sistema judiciário, que se faça Justiça", disse o comunicado.

