Corpos de PMs mortos em ataque no interior do AM chegam em Manaus

Corpos foram enviados para o IML, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Os corpos do cabo C. Souza e do sargento M. Wagner, que morreram durante um ataque de criminosos no interior do estado, chegaram em Manaus na manhã desta terça-feira (4). O traslado foi realizado por meio de uma aeronave, que também transportou os outros dois policiais que ficaram feridos na ação.

Logo no início da manhã, por volta das 7h, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), acompanhada de duas ambulâncias e do Corpo de Bombeiros, chegou ao aeroporto. Cerca de duas horas após a chegada, o comboio deixou o local.

Os corpos dos dois militares foram levados para a sede do IML, na Zona Norte da capital.

Já os militares feridos na ação criminosa - um no braço e outro no rosto - foram encaminhados para o Hospital e Pronto-socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz e para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto.

Reforço policial e nota de pesar

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou nesta terça que um reforço policial foi enviado para o município de Nova Olinda do Norte - cidade mais próxima do ponto onde ocorreu o ataque dos criminosos, realizado no rio Abacaxis. Até o momento, não foram repassados detalhes de como o ataque aconteceu.

Nas redes sociais, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas (Appbmam) lamentou as perdas e cobrou providências.

"Esta entidade expressa suas condolências às família e amigos neste momento de dor e lamenta a perda de mais dois irmãos de farda. Exigimos que medidas sejam tomadas pelas autoridades policiais e o sistema judiciário, que se faça Justiça", disse o comunicado.

Outros ataques

O episódio envolvendo os policiais ocorreu uma semana após o pescador esportivo Saulo Moyses Rezende da Costa, de 36 anos, ter sido baleado no rio Abacaxis. A vítima denunciou a presença de milicianos naquela localidade, mas ainda não foram divulgadas informações sobre as ações dos militares na região.

Leia mais:

PMs são mortos em confronto com traficantes no interior do Amazonas