Adolescentes condenados são apreendidos em operação deflagrada pela PC

Manaus - Uma operação deflagrada pela equipe da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), ao longo de segunda e terça-feira (03 e 04), resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, em razão de sentença condenatória, envolvendo adolescentes. Destes, 12 adolescentes foram recolhidos das ruas da capital. As ações ocorreram em bairros distintos de Manaus.

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, titular da Deaai, os adolescentes apreendidos cometeram atos infracionais análogos aos crimes como roubos a ônibus do transporte coletivo urbano e a motoristas de aplicativo de mobilidade urbana. Além disso, também há um adolescente envolvido em um latrocínio cometido em novembro do ano passado, no ônibus coletivo da linha 069.

"Desses mandados, o que nós percebemos é que a maioria foi de roubos a ônibus coletivo, tráfico de drogas e roubos a motoristas de aplicativo. Crimes em que é notável o crescimento do envolvimento de adolescentes. Todos os mandados foram cumpridos nas casas dos menores, pois já possuímos as ordens judiciais. Em cada mandado, há o direcionamento para qual unidade de internação eles deverão ser recolhidos", explicou a autoridade.

Procedimentos

Ao término dos procedimentos cabíveis, dois adolescentes irão cumprir pena em regime de semiliberdade, já os demais serão encaminhados ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa e Senador Raimundo Parente, situados nos bairros Alvorada e Cidade Nova, nas Zonas Centro-Oeste e Norte da capital.

