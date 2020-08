Após ser preso, 'Baixinho' declara que vai sair do mundo do crime

Manaus - Otoniel Matos de Souza, de 31 anos, conhecido como o "Baixinho", foi preso na manhã desta terça-feira (4), por volta das 8h, na rua Conde de Caxias, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele estava com trouxinhas de cocaína. Durante a prisão, ele prometeu aos policiais que vai sair do mundo do crime após ser solto.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação aconteceu após denúncia anônima ao número: (92) 99418-6180 informando que o suspeito estava distribuindo drogas no Flores.

"Montamos uma campana e pegamos "Baixinho" saindo de uma vila de quitinetes onde distribuiu drogas. Durante a abordagem, encontramos com ele um pote com 30 de trouxinhas de cocaína. Constatamos que ele tinha passagem pelo mesmo crime e já havia sendo condenado, sendo que estava respondendo a condenação em regime aberto", explicou Brasil.

O titular do 23° DIP destacou que "Baixinho" aceitava produtos furtados em troca de drogas. Na casa dele foram localizadas uma furadeira e uma roçadeira, que haviam sido dadas ao suspeito como forma de pagamento.

"O usuário de drogas possivelmente tirou os objetos de dentro da própria casa ou furtou de algum local para manter o vício e entregou ao suspeito. Durante a prisão, Otoniel não apresentou resistência e declarou estar arrependido. Ele disse que após sair da cadeia vai mudar de vida", relatou Brasil.

Procedimentos

"Baixinho" foi apresentado no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

