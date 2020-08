Adolescente é apreendido após furtar moradores de vila na Zona Leste

Material apreendido com o adolescente | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (4), na rua das Camélias, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, após cometer o crime de furto. O fato aconteceu em uma vila de quitinetes e moradores chamaram a polícia.

Conforme a equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) , os moradores relataram que um homem havia invadido um dos apartamentos. Os policiais foram até o local indicado e constataram que o suspeito estava no local. Eles pediram para que o rapaz descesse e ele estava com uma mochila nas costas.

Durante a revista, foram localizados dois notebooks produtos do furto. Os policiais identificaram que o suspeito tinha apenas 16 anos e ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) .

Outro caso

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) apreendeu, na tarde do último dia 24, um adolescente de 15 anos que ameaçava a mãe e furtava objetos da própria casa. A ação policial ocorreu na rua Ipanguaçu, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com a titular da especializada, delegada Elizabeth de Paula, que coordenou a ação policial, os procedimentos em torno do caso tiveram início depois que a mãe do jovem procurou a Deaai para informar que estava sendo ameaçada pelo próprio filho, e que ele estaria furtando objetos de valor da casa da família.

Leia Mais

Adolescentes desmancham motocicleta e são apreendidos pela PM

Taxista vive momentos de terror nas mãos de adolescentes no Iranduba