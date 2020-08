Criminosos são presos após furto de diesel de usina de energia do AM

Ipixuna - Três suspeitos foram presos na madrugada desta terça-feira (4), por volta das 1h, no momento em que furtavam 520 litros de diesel da usina de energia de Ipixuna (distante 1.367 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com a equipe do 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM), a ação iniciou após denuncias anônimas informando sobre o furto de combustível no local. Os suspeitos foram surpreendidos quando já estavam fugindo da usina.

Os policiais militares fizeram a abordagem e realizaram a revista no veículo, onde foram encontrados cinco galões de diesel.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram levados ao prédio da 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). O veículo em que eles estavam também foi apreendido.