Ao tentar ajudar passageiro, cobradora é agredida por motorista

Manaus - O que era para ser uma relação de parceria, acabou terminando em violência após uma viagem do transporte coletivo urbano da capital . Uma cobradora, que preferiu não se identificar, foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) na noite desta terça (4) denunciar que foi agredida fisicamente pelo motorista da mesma linha em que trabalha, que faz trajeto do bairro Centro, na Zona Sul, até a Zona Norte de Manaus. Ela relatou que o motorista surtou e a agrediu com tapas na cara e nos braços.

Conforme a cobradora, é a primeira vez que ela trabalha com o motorista. Segundo ela, o fato aconteceu após um senhor entrar pela porta de trás com uma roçadeira. Ele pagou a passagem e pediu para descer por trás. No momento em que chegou no ponto de ônibus, ela acionou um botão que indicava ao motorista que seria necessário que ele abrisse a porta traseira, mas ele não abriu e passou direto.

"Quando chegamos no final da linha, fui conversar com ele para saber o porque ele não tinha aberto a porta traseira. Ele veio na maior ignorância e me ofendeu com palavrões. Depois disso, ele me agrediu com dois tapas no rosto e tapas no braço. Eu acabei passando mal e os colegas que me socorreram e acionaram uma viatura policial. Eu quero Justiça, pois nenhuma mulher merece apanhar", relatou a cobradora, que estava muito emocionada na frente da delegacia.

O suspeito deve prestar esclarecimentos e o caso será investigado pela Polícia Civil .

Acompanhe a reportagem sobre o caso:

