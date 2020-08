Agressão de filhos contra mães cresce durante pandemia em Manaus

Os registros cresceram durante a pandemia | Foto: Divulgação

Manaus - Os maiores registros de violências domésticas registrados nos primeiros dias da pandemia, em Manaus, foram de filhos contra mães. A informação é da delegada Acácia Pacheco, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Em entrevista ao EM TEMPO , na manhã desta quarta-feira (5), a delegada falou sobre a influência da pandemia no número de casos registrados na capital amazonense.

"No primeiro mês da pandemia teve muita apresentação e observamos que a maioria dos casos era de filhos que batiam nas mães e não o namorado ou ex-marido", disse a delegada.

Segundo Pacheco, as denúncias eram de agressões físicas. "A dinâmica dessa situação era, geralmente, quando esse filho ia para rua, fazia consumo de álcool ou de drogas, depois voltava para a residência e a mãe, que é zelosa ao perguntar ou reclamar, acabava sendo agredida", explicou a delegada sobre os casos.

Aumento de registros

De acordo com a delegada, nos meses seguintes houve um aumento nos registros. "Em maio e junho tivemos um aumento de quase 30% de ocorrências, isso pode ter sido em decorrência da possibilidade dessa vítima fazer a denúncia e solicitar apoio", esclareceu Acácia.

Maiores meios para denunciar

A mudança no site da Delegacia Interativa, segundo a delegada, foi uma grande aliada das mulheres para realizar as denúncias.

"Antes não existia o ícone 'Violência Doméstica', e para quem não tinha muita prática era difícil. Entretanto, para facilitar, a polícia conseguiu mudar o layout da página e passou a ter esse ícone, o que facilitou muito nas denúncias", disse Acácia.

Além da denúncia online, também foi facilitado via telefone. "A defensoria pública continuou trabalhando também em outro regime, por via telefone, a vítima pode entrar em contato direto com o Nudem (Núcleo de Defesa da Mulher) e a pessoa que estava de plantão já entrava com uma medida protetiva", disse Pacheco.

Para vítimas que são mães

De acordo com a delegada, o Sistema de Apoio Emergencial a Mulher (Sapem) é um meio voltado também para situações específicas que envolvem crianças. "Às vezes a mulher quer separar do marido, mas tem filhos menores e precisa regularizar a guarda, além de, por exemplo, pensão alimentícia. O Sapem consegue entrar em contato com a rede de apoio para dar assistência a essa mulher", explicou.

Muitas vezes a mulher deseja denunciar, mas acaba desistindo, segundo Pacheco. Existem crimes que necessitam da representação da vítima.

"Existe a situação também em que a pessoa é presa e não é mediante a representação da vítima, ele é conduzido a audiência de custódia e lá o juiz pode liberar", esclareceu.

A delegada reforça que a vítima não pode deixar de denunciar. "O que ela não pode fazer é desistir, pois desistindo de fazer isso nunca vai sair daquela situação, não só ela, mas também os filhos. Temos como colocá-la em uma rede proteção", finaliza.



Pena para violência contra a mulher

Segundo Acácia, existem muitos graus de violência que influenciam na pena.

"Lesão corporal é de 3 meses a um ano. Já homicídio simples é de 6 meses a 20 anos, tem as qualificadoras, como o feminicidio, sendo uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Violência doméstica a detenção é de 3 meses a 3 anos, tudo depende do contexto para termos uma ideia de como será a pena", disse Pacheco.

