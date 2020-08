Após prisão, homem entrega namorada com 7 mil trouxinhas em Manaus

O material foi levado para o 6°DIP | Foto: Divulgação

Manaus – Após apresentar nervosismo ao ver uma viatura da Polícia Militar, Jailson Monteiro Hilário, de 20 anos, foi preso com porções de drogas e acabou entregando o endereço da namorada, onde foram encontradas mais de 7 mil trouxinhas de entorpecentes. A prisão aconteceu, na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas acabou preso. Ao ser questionado pelos PMs, Jailson acabou informando que guardava droga na casa da namorada dele, localizada na rua Paulo César.

"A guarnição estava em patrulhamento, no Colônia Santo Antônio, quando se deparou com esse jovem, que estava com um volume na cintura. Após ser preso, ele informou que estava fazendo distribuição de drogas nas proximidades", disse o capitão Sato, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo Sato, após ele ser questionado pela polícia, o mesmo acabou confessando que sua companheira, menor de idade, guardava uma outra quantidade de drogas.

"Ele estava na frente de uma residência, onde mais entorpecentes seriam entregues. A guarnição seguiu até a quitinete da namorada dele, uma menor de 17 anos. Com ela foram encontrados mais entorpecentes, além de um caderno com o controle da venda", disse o capitão.

O caderno, conforme capitão, continha detalhes das pessoas que iriam receber as drogas. "Nesse caderno havia as quantidades e os líderes de cada bairro, responsáveis pela distribuição de drogas, conseguimos folhear e estava bem organizado no caderno. Repassamos a informação para a Polícia Civil", explicou o capitão.

No total, a polícia aprendeu 7.770 trouxinhas. Jailson foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já a adolescente e 17 anos foi levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

