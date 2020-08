Homem esfaqueia o próprio irmão durante briga em Manaus

Crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (5) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Durante uma briga nesta quarta-feira (5), um homem esfaqueou o próprio no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. De acordo com a polícia, tanto a vítima - quanto o suspeito - ainda não foram identificados.

O caso ocorreu na Rua Girassol. A briga aconteceu em um imóvel alugado onde os irmãos residem e, segundo moradores, um deles estava sob efeito álcool.

"Eu estava trabalhando, aí quando eu voltei, o rapaz já tinha sido esfaqueado e foi socorrido. Eu não conheço eles, apenas alugo o imóvel em que eles moram", disse a proprietária da casa, que não quis se identificar.

A 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que o autor das facadas conseguiu fugir por uma área de rip rap e, até o momento, não foi localizado.

Uma outra moradora da localidade informou que o rapaz ferido foi socorrido pelo próprio pai e encaminhado para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia mais: