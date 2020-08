Adolescente é baleado e diz à PM que estava cometendo assaltos

Manaus - O adolescente D. W. M. L, de 16 anos, deu entrada na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 9h, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com um ferimento por arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem é morador do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus e chegou no hospital com um tiro no glúteo.

Questionado pela polícia sobre a motivação do disparo, ele contou que o fato teria acontecido na noite de terça-feira (4), enquanto ele estava cometendo assaltos.

Ele teria sido surpreendido por um "justiceiro" e foi baleado. No entanto, só procurou atendimento no dia seguinte.

O adolescente foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, naquela mesma zona. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

