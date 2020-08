Bêbado, homem agride filha e irmã a socos na Compensa

O caso foi apresentado na especializada | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem de 48 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (5), por volta de meia-noite, após agredir a irmã, uma mulher de 38 anos e a própria filha, de 20 anos. O caso ocorreu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Civil , as vítimas relataram que o homem é usuário de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. Na ocasião do fato, ele estava alterado e agrediu a filha com socos no rosto e a irmã no braço. A mãe dele também foi ameaçada e durante a confusão, o suspeito quebrou janelas e cadeiras da casa da família.

A Polícia Militar foi acionada e fez a detenção do suspeito. Ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) , onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

