Homem é agredido após sair de área de mata com criança de 2 anos

O caso será investigado pela Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - R. M. D., de 56 anos, foi agredido fisicamente no final da noite de terça-feira (4), após ser flagrado deixando uma área de mata com uma criança de dois anos. O fato ocorreu no beco José Reis, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus . Os moradores suspeitaram que a criança poderia ter sido abusada sexualmente.

De acordo com a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a criança supostamente teria sido pega pelo suspeito em frente à residência dela e após um tempo foi vista com o homem. Ele foi detido pelos moradores e agredido com várias lesões pelo corpo e pela cabeça.

Os policiais militares fizeram o resgate do homem e ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Após receber alta, ele foi levado a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , onde foi instaurado um procedimento para investigar o caso.

