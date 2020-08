SSP-AM confirma morte de traficante em ação em Nova Olinda do Norte

Nova Olinda do Norte - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) confirmou no inicio da noite desta quarta-feira (5), a morte de um traficante durante a operação que está sendo realizada em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

A identidade do suspeito ainda não está confirmada. A SSP-AM explicou que se trata de uma pessoa do sexo masculino, que foi encaminhada para o hospital da cidade durante a tarde.

Ao longo do dia várias especulações surgiram sobre mais mortes de criminosos no município, que foi palco de um intenso confronto entre polícias militares e traficantes, na última segunda (3), na região do Rio Abacaxis. Na ocasião dois PMs foram mortos no conflito.

Apesar de não ter a a identificação oficial sobre o suspeito morto, informações preliminares dão conta que se trata do traficante conhecido como "Bacurau", que é líder de uma organização criminosa da localidade e responsável pela emboscada que vitimou os PMs.

"Bacurau" e sua companheira, identificada apenas como "Maria", também foram responsáveis por um ataque contra um pescador esportivo, ocorrido na última semana.

Reforço

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarcou com reforço para uma nova operação policial no município. As equipes atuam há mais de 24 horas e tentam encontrar todos os envolvidos nas mortes dos policiais.

Vítimas

O 3° sargento Manoel Wagner Silva Souza e o cabo Márcio Carlos de Souza foram mortos na noite de segunda-feira, enquanto tentavam combater a criminalidade em Nova Olinda do Norte.

Na manhã desta quarta (5), amigos e familiares prestaram as últimas homenagens as vítimas, no Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Manaus.

O cabo Márcio Carlos foi sepultado no Cemitério Parque Tarumã. Já o sargento Manoel Wagner, enterrado no cemitério Recanto da Paz.

