Dupla é presa após tentar matar homem no bairro Cidade Nova

Manaus - Anderson Luna Carvalho, de 27 anos, e Lucivaldo de Araújo Júnior, de 25 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (5), pelo crime de tentativa de homicídio . A vítima foi um homem de 34 anos, baleado pelos suspeitos em via pública no núcleo 21, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do major Daniel Melo da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as ações iniciaram após denúncias anônimas informando que ocupantes de um veículo estavam fugindo após terem efetuados disparos naquela localidade. A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no braço direito e deu entrada por volta das 9h20, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , na Zona Leste de Manaus.

"Nossas equipes saíram em patrulhamento pelo local e abordaram um veículo que estava em atitude suspeita. Os ocupantes foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Nenhuma arma de fogo foi apreendida. Eles foram reconhecidos pela vítima", explicou a autoridade.



A dupla deve passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

