No AM, assaltantes de banco são presos com mais de R$16 mil e arma

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação/PM

Benjamin Constant - Uma dupla de criminosos, sendo dois homens de 19 e 23 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (5), após cometerem roubo em uma agência bancária de Benjamim Constant (distante 1.119 quilômetros em linha reta da capital). O caso aconteceu na avenida Castelo Branco, naquele município e os suspeitos saíram correndo pela rua com uma arma de fogo, ameaçando moradores e com dinheiro em uma mochila. Vários disparos foram efetuados durante a fuga.

Equipes da 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM) e do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram informadas que um dos envolvidos teria fugido para o bairro da Colônia II e se escondido em uma área de mata próxima a um condomínio. Os policiais realizaram um cerco no lugar. O suspeito efetuou disparos na direção dos PMs, que agiram, atingindo o homem na perna esquerda.

O suspeito recebeu voz de prisão e com ele, foram apreendidas uma quantia em dinheiro e também a arma de fogo usada para cometer o assalto. O suspeito informou ser do município de Tabatinga e que teria saído recentemente do presídio local, dando também detalhes sobre o outro suspeito. Ele foi conduzido para o hospital a fim de receber atendimento médico.

De posse das informações, os policiais foram à residência do segundo suspeito no bairro Eduardo Braga. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi capturado . Na ação, foram apreendidos um automóvel Gol, a quantia de R$ 16.944,00 e um revólver calibre 38 com duas munições intactas e duas deflagradas. Também foi encontrado um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para o 51° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria



