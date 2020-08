Ex-presidiário armado pula de mototáxi e acaba preso na Compensa

Além do revólver, foram apreendidos cinco munições calibre 38 | Foto: Divulgação

Manaus - Um ex-presidiário, de 20 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (5), na rua Dom Pedro l, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O suspeito estava armado na garupa de um mototáxi e pulou do veículo em movimento para tentar fugir, mas teve a ação frustrada pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Por volta das 16h45, a equipe policial, que realizava patrulhamento na região, notou a atitude do ex-presidiário. A equipe da 8ª Cicom emitiu o sinais sonoros e verbais para tentar abordar o suspeito, mas ele pulou da garupa do mototáxi, sacou um revólver, calibre 38 e correu pela via pública.

Rapidamente, os policiais perseguiram o suspeito. Durante o trajeto, feito a pé, a equipe avistou que o ex-presidiário tentou se desfazer da arma, a jogando para longe. Porém, os policiais conseguiram apreendera arma de fogo e capturar o suspeito, à aproximadamente 300 metros do local da abordagem

Além do revólver, foram apreendidas cinco munições calibre 38. O suspeito já tinha passagem pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

