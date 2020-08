Vídeo: Policial Militar invade apartamento e agride universitárias

O vídeo das agressões foi compartilhado nas redes sociais e causou indignação | Foto: Divulgação

Um policial militar de folga invadiu um apartamento e agrediu com um cassetete cinco mulheres que comemoravam a aprovação de um trabalho de conclusão de curso da faculdade. O caso aconteceu na última segunda-feira (3) na cidade de Lages, em Santa Catarina, após o agente ficar incomodado com a confraternização das jovens.

O vídeo das agressões foi compartilhado nas redes sociais e causou indignação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o PM invade o apartamento onde as estudantes residem com um cassetete em mãos. Uma discussão é iniciada e, após alguns minutos, a esposa do agressor também entra no imóvel, pega o celular de umas das jovens e começa a agredi-la, arrastando-a até a porta do apartamento. Na sequência, o policial desfere golpes no rosto, braços e nas costas das universitárias.

O Comando da Polícia Militar do município informou que esse é um episódio isolado e afirmou que não compactua com a atitude do agente, que estava afastado de suas funções por pertencer ao grupo de risco da Covid-19. Ainda segundo a corporação, um inquérito interno deve ser aberto para apurar a ocorrência. A Polícia Civil e o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) também devem investigar o caso.

Veja o vídeo: