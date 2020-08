Homem é preso por tráfico de drogas em Rio Preto da Eva

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação/PC

Rio Preto da Eva - Daniel Curte Cajueiro, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 9h, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Raimundo José de Souza, no bairro Carlos Braga, em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus).

A investigação realizada pela equipe da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), durou cerca de 13 dias, desde que foram recebidas denúncias anônimas sobre um possível tráfico no endereço mencionado. A partir de então, equipes policiais realizaram campana próxima da residência do homem.

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, titular da 36ª DIP, quando a equipe chegou à residência do indivíduo, o mesmo afirmou que lá não havia drogas e permitiu que a equipe policial fizesse a revista na casa. Os investigadores entraram e, durante as diligências, não encontraram nada.

Investigação

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações, a equipe constatou que o mesmo se deslocava com certa frequência, durante o dia e a noite, para uma casa, aparentemente abandonada, que ficava na mesma rua de sua residência. Então, os investigadores levaram o indivíduo até o endereço para realizar buscas.

“Ele apresentou muito nervosismo, mas permitiu a verificação do local, informando que lá não havia nada. Durante minuciosa revista, no forro da casa, foram encontradas três pedras grandes de oxi, duas porções grandes de maconha, 25 cápsulas com pó, aparentando ser cocaína, e uma balança de precisão”, explicou Sylvia.

Procedimentos

A delegada revelou que, após o indivíduo assumir a posse do material, alegando que a casa era de um parente dele e que usava o imóvel apenas para guardar o entorpecente, o mesmo foi levado à unidade policial. Após os procedimentos cabíveis, o homem ficará detido na 36ª DIP e permanecerá à disposição da justiça.

*Com informações da assessoria