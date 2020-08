Mulheres que escondiam drogas em boneco do Homem de Ferro são presas

Diversas porções de drogas estavam escondidas em boneco | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Duas mulheres, 24 e 26 anos, foram presas na manhã desta quinta-feira (6) depois que a polícia encontrou drogas escondidas dentro de um boneco do personagem "Homem de Ferro", que estava na residência em que elas moram no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. A polícia suspeitou que haviam drogas no brinquedo pelo fato de ele estar mais pesado que o normal.

Segundo o delegado Henrique Brasil, do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes chegaram até as mulheres - identificadas como Aline Samara da Silva Cabral e Cristilane Martins Lopes -, por meio de denúncias anônimas.

"A Cristilane, junto com a Aline, morava em uma quitinete e realizavam a venda de entorpecentes. Nossa equipe, após a campana, conseguiu ver uma terceira pessoa indo comprar. Fizemos a abordagem naquele momento e com a Cristilane estava uma pequena porção de entorpecente", disse o delegado.

"Lá foi encontrado, após bastante tempo, esse boneco do 'Homem de Ferro', que estranhamos pelo fato de ele estar mais pesado do que o comum. Então a nossa equipe o abriu e os entorpecentes estavam guardados dentro deste boneco", explicou.

Na casa, foram apreendidos R$ 40, mais de 50 trouxinhas de oxi, uma porção média de cocaína e quatro porções médias de skank, além de um narguilé e materiais usados para embalar drogas.

As mulheres foram encaminhadas para o 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Histórico no crime

Segundo o delegado, Aline já tem passagem pela polícia e estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas - que foi cumprido nesta quinta.

