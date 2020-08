No interior, três pessoas são presas com R$ 16,9 mil e duas armas

Dupla havia realizado assalto a uma agência bancária da cidade | Foto: Divulgação

Três homens foram presos e três adolescente apreendidos com duas armas de fogo, oito munições e a quantia de R$ 16.994 foram recuperadas. Três municípios do interior do estado registraram ocorrências criminais, nas últimas 24 horas, de acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

No município de Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), dois homens de 23 e 19 anos foram presos com o valor de R$ 16 mil. A dupla havia realizado assalto a uma agência bancária da cidade. Também foi encontrado com os infratores um revólver calibre 38 e duas munições intactas.

Já em Coari (distante 363 quilômetros da capital) foi preso um homem de 19 anos e apreenderam um adolescente de 17, com uma pistola calibre 55 e seis munições. Um dos suspeitos usava um colete de mototaxista.

Um simulacro de arma de fogo, um terçado e documentos pessoais de terceiros foram encontrados com dois adolescentes de 17 e 16 anos em Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus). Eles foram encaminhados até a delegacia da cidade para os procedimentos legais.

