Jovem é preso com drogas na Zona Leste de Manaus

Manaus - Jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de munição no bairro São José, Zona Leste da capital na noite desta quarta-feira (5). Com ele, os policiais apreenderam 1 quilo de supostamente cocaína, 1 quilo de supostamente maconha, uma porção de 25 gramas de supostamente oxi, uma porção de 25 gramas de supostamente cocaína, uma porção de 100 gramas de supostamente cocaína e nove munições calibre 38, uma delas deflagrada

Os policiais receberam a denúncia via linha direta, por volta das 22h, informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na rua 22. Após abordagem e revista pessoal, foi encontrado com ele duas porções pequenas de possivelmente cocaína e uma porção pequena de possivelmente oxi.

Questionado, o suspeito disse que tinha mais drogas guardadas em seu quarto. Durante as buscas no local, os policiais encontraram o restante do material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía outras passagens pelo crime de tráfico de drogas.

