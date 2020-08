Vídeo: delegado de Manaus tem perfil falso criado por golpistas

O perfil pedia dinheiro para doações para entidades em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - O delegado da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, gravou um vídeo nesta quinta-feira (6) e anunciou que foi informado de um perfil nas redes sociais usando o seu nome para pedir dinheiro para doações. O perfil social é falso e o delegado esclareceu sobre o assunto.

Veja o vídeo:

O delegado Ivo Martins fala sobre o perfil fake | Autor: Divulgação

O golpe foi descoberto por amigos e pessoas que acompanham a carreira de delegado de Ivo Martins. Eles logo perguntaram se o pedido de doação era verdadeiro.

"Eu não criei o perfil, não é meu. Já estamos tomando as providências cabíveis para tentar identificar quem é o infrator que está utilizando o meu nome para pedir dinheiro", enfatizou o delegado.

Outro caso

Em 2019 outra delegada do Amazonas também foi vítima de perfil falso nas redes sociais. Juliana Tuma levou um susto ao ter a sua imagem publicada no perfil "Clonaja", como se fosse uma pastora e tivesse feito uma declaração polêmica mediante a morte do cantor Gabriel Diniz, vítima de um acidente aeronáutico no início da semana.

"Tenho uma homônima que se intitula 'pastora' e fez declarações polêmicas sobre a morte daquele cantor que faleceu em acidente aéreo e as pessoas estão fazendo confusão e achando que somos a mesma pessoa", disse a delegada Juliana Tuma em um stories na mesma plataforma.

