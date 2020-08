Homem é executado com 5 tiros em área vermelha do Centro de Manaus

O homem ainda foi socorrido e levado em um táxi para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como Paulo Alberto Pessoa, 31, foi executado com, pelo menos, cinco tiros no final da tarde desta quinta-feira (6). O crime aconteceu na rua Visconde de Mauá, no Centro, Zona Sul de Manaus . Segundo a polícia, a localidade é considerada área vermelha pela intensa movimentação do tráfico de drogas. O homicídio deve ter sido motivado por um acerto de contas.



Testemunhas informaram aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que dois homens em uma motocicleta perseguiram a vítima e efetuaram vários tiros . Após o atentado, a dupla criminosa fugiu no sentido avenida 7 de Setembro. Ninguém foi identificado.

Ferido, o homem ainda foi socorrido e levado em um táxi para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde passou por uma reanimação, mas morreu na unidade de saúde.

Amigos e familiares da vítima estiveram no SPA São Raimundo, mas não quiseram falar com a imprensa. O corpo do homem será removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

