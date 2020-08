Você viu o José? Trabalhador some após receber salário na Compensa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar José Guedes dos Santos, 34, desaparecido desde a última sexta-feira (31/07), por volta das 18h. O desaparecimento ocorreu na rua João do Rio, bairro Compensa, zona oeste da capital.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente transferido para a Deops, a noticiante Roseli de Almeida Prongenio, esposa do desaparecido, contou que José chegou a entrar em contato por telefone e disse que sairia para receber seu salário e que, em seguida, voltaria para casa, o que não ocorreu.

Roseli ressaltou, também, que José chegou a receber o valor, pois a mesma ligou para o trabalho do companheiro, onde recebeu a informação.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de José Guedes dos Santos, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (92) 99266-5079.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria