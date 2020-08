Queima de arquivo: dois homens são mortos no mesmo horário em Manaus

Os corpos foram removidos pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram assassinados a tiros, simultaneamente, às 23h de quinta-feira (6), no Tarumã e no bairro Distrito Industrial 2, bairros localizados nas zonas Leste e Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam as duas ocorrências, a polícia suspeita de uma "queima de arquivo".

De acordo com um policial militar, o primeiro caso aconteceu no ramal do Brasileirinho, no Distrito Industrial 2. "Fomos acionados por moradores da localidade. Eles escutaram os tiros, um total de dois disparos", disse o PM, da 30ª Cicom.

A vítima segue sem identificação, mas, segundo os registros do Instituto Médico Legal (IML), o homem tem entre 20 a 25 anos, possui cavanhaque, uma tatuagem de estrela no final da barriga e outra na perna esquerda de uma água.

Vítima identificada

Já o segundo caso aconteceu na rua Saia Branca (antiga 02), no Tarumã. "Essas mortes foram ao mesmo tempo, simultâneas, a primeira suspeita é de que foi uma queima de arquivo entre facções", explicou o policial.

A segunda vítima está identificada como Erick Rodrigues de Souza, de 23 anos. De acordo com a polícia, populares denunciaram após ouvir os tiros, sendo um total de 10 disparos.

As investigações devem ser feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

