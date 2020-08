Comparsas fogem e mulher acaba presa em casa com drogas, em Manaus

Drogas, dinheiro, entre outros objetos, foram apreendidos na casa | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Uma mulher identificada como Adriana Sales Vieira, de 24 anos, foi presa nesta quinta-feira (6) com drogas e dinheiro em uma casa no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, outras pessoas que estavam no local conseguiram fugir da abordagem.

O caso ocorreu na Rua Pitinga, por volta das 23h30, quando uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento. "Quando [os policiais] avistaram o vulgo 'Tubarão', ele correu da frente de uma casa e, quando a polícia foi atrás [dele], viram pela janela entorpecentes em cima da mesa", disse um PM.

Além do homem conhecido como "Tubarão", outras três mulheres estavam na residência. "Tinha três mulheres dentro da casa e ela [Adriana] era uma delas. As outras duas correram pelos fundos, já o 'Tubarão' fugiu por uma região de mata", explicou.

Os policiais encontraram na casa cerca de 11 porções de supostamente oxi - pesando 1,5kg -, um tablete de supostamente skunk, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e R$203,95.

Adriana Vieira foi encaminhada para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Diligências devem ser realizadas para localizar os outros suspeitos.

