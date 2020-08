PF realiza operação contra o tráfico de drogas em Tabatinga, no AM

Polícia Federal realizou buscas em três locais | Foto: Divulgação/Polícia Federal

Tabatinga (AM) - Equipes da Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira (7) a operação "Viajero", que visou desarticular uma organização criminosa que usava pessoas como "mulas" para transportar drogas do município de Tabatinga, interior do estado, para outras cidades. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Em nota, a PF informou que as buscas foram realizadas em um açougue, uma hospedaria e um hotel de Tabatinga. Os locais eram utilizados pela organização criminosa como pontos estratégicos para a preparação e dissimulação de entorpecentes, que eram ocultados em objetos e até mesmo no corpo de pessoas.

A investigação criminal foi iniciada depois que pessoas foram presas em flagrantes tentando embarcar em voos comerciais, de Tabatinga para Manaus, transportando drogas. Com isso, as equipes identificaram a atuação de uma possível organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, a qual teria como modus operandi a cooptação de “mulas” para a execução do transporte das drogas, feito em barcos ou aviões.

Algumas pessoas utilizadas como “mulas” do tráfico, ao serem abordadas pela Polícia Federal nos portos e no aeroporto de Tabatinga, afirmaram que estariam apenas viajando, fato que deu origem ao nome da operação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Divulgados detalhes de Operação que resultou em mortes em Nova Olinda

Adolescentes condenados são apreendidos em operação deflagrada pela PC