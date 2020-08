PC apreende R$ 2,8 mi em drogas dentro de móveis com destino ao Pará

Manaus - 130 quilos de drogas, dentre maconha do tipo skunk e cocaína, avaliadas em R$ 2,8 milhões, foram apreendidas nesta sexta-feira (7), durante ação policial deflagrada no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a equipe recebeu informações que um caminhão de mudança estava transportando drogas escondidas no interior de móveis.

"Fomos até uma doca indicada e vimos muitos caminhões, então nós acionados o apoio do agente canino Odin, da Receita Federal. Após o sinal dele, nós identificamos que esses móveis estavam recheados de drogas. Tivemos que quebrá-los para localizar as drogas", relatou Allemand.

O diretor do DRCO informou, ainda, que a carga seria transportada para o estado do Pará e que o transporte estava sendo realizado por uma empresa. O motorista foi conduzido ao departamento, mas afirmou que não sabia qual o origem da droga e nem quem seria o responsável pela encomenda.

"Fomos até a empresa responsável e verificamos que haviam mais móveis sendo enviados para o Estado do Pará. Outras encomendas também foram apreendidas. Acreditamos que essa mudança foi inventada apenas para transportar essas drogas. Vamos continuar as investigações e os responsáveis dessa empresa prestarão esclarecimentos", declarou.

O material entorpecente foi apreendido e, até o momento, ninguém foi preso. A perícia deverá ser realizada e, posteriormente, as drogas serão incineradas.

