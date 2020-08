Mecânico é preso por estuprar criança de oito anos em Manaus

Manaus - Um mecânico de 58 anos foi preso na quinta-feira (6), no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi condenado por estuprar a filha da ex-companheira dele, uma criança de oito anos. O caso foi denunciado em 2011.

Conforme a delegada Deborah Barreiros, titular da 5° Seccional Centro-Sul, os crimes aconteceram depois que o suspeito passou a ter um relacionamento amoroso com a mãe da vítima e tinha oportunidade de ficar sozinho com as crianças.

"Como ele era companheiro da mãe da criança tinha a confiança da família e ficava a sós com a menina. Era assim que ele consumava os delitos. Na época a tia da menina percebeu o que estava acontecendo e fez a denúncia. A menina contou em termo de declaração que os abusos já aconteciam a algum tempo e que suspeito oferecia pequenas quantias em dinheiro para que ela não falasse nada", explicou Barreiros.

A titular da 5° Seccional Centro-Sul destacou ainda que as diligências iniciaram após denúncia anônima e o suspeito foi preso nas proximidades da oficina onde trabalha.

A ordem judicial foi expedida no dia 29 de junho deste ano, pela juíza Bárbara Folhadela Paulain, da 2° Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescente.

O mecânico foi condenado a 23 anos de reclusão por estupro de vulnerável e será levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

