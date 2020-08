Assalto ao Banco Central completa 15 anos e um suspeito está solto

Juvenal Laurindo, cearense, hoje com 52 anos, chegou a fazer parte da lista de criminosos mais procurados do país | Foto: Reprodução

O segundo maior assalto a banco da história do Brasil completa 15 anos, nesta sexta-feira (07). Uma quadrilha construiu um túnel até o cofre do Banco Central (BC) de Fortaleza e conseguiu levar R$ 165 milhões de reais. Apesar da gravidade do crime, um dos ladrões, que segue foragido até hoje, conseguiu judicialmente o direito de continuar em liberdade.

Juvenal Laurindo, cearense, hoje com 52 anos, chegou a fazer parte da lista de criminosos mais procurados do país. Ele também figurava na relação dos foragidos mais buscados pelas forças armadas do Ceará. Entretanto, um documento emitido pela Justiça em maio deste ano, atendendo um recurso da defesa do criminoso, cancela o mandado de prisão que havia sido expedido contra ele. Este contramandado garante a liberdade a Juvenal, até que haja outra determinação.

Além do furto ao Banco Central, hoje, há investigações sobre uma suposta atuação criminosa do acusado. Um relatório Investigativo da Polícia Civil aponta que o suspeito seria um dos chefes de uma facção que atua na prática e gerência de tráfico de drogas, assaltos a casas lotéricas, caixas eletrônicos e até homicídios.

A defesa nega que Juvenal tenha participado do furto ao BC e alega que esse caso, devido à grande repercussão, acabou sendo motivo para que outros crimes fossem atribuídos a ele. Por telefone, o advogado Ademar Alencar disse que as investigações são "infrutíferas" e nunca apontaram que o acusado tivesse participação no caso.



Assista a reportagem do caso: