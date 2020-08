Dupla é presa com plantas de maconha, arma e cocaína no Amazonas

Os entorpecentes e os outros materiais ilícitos foram levados à delegacia | Foto: Divulgação

Boca do Acre - Dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos por tráfico de drogas. Com a dupla foi apreendida uma pequena plantação de maconha. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), no bairro São Paulo, município de Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros de Manaus).

Policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram a abordagem e, durante a ação, conseguiram apreender com os suspeitos um pacote de pasta base de cocaína, duas porções de maconha, uma arma caseira calibre 28 e algumas plantas de maconha, que estavam em fase de crescimento.

Os entorpecentes e os outros materiais ilícitos, juntamente com os suspeitos, foram encaminhados para o 61° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Em maio de 2018, uma operação policial, denominada "Poraquê", deflagrada na comunidade Cristo Rei, zona rural do município de Urucurituba (a 208 km de Manaus), apreendeu, aproximadamente, 800 pés de maconha em uma plantação.

Além disso, 20 kg da droga embalada e a prisão em flagrante do autônomo Miguel Andrade dos Santos, de 35 anos, também fizeram parte da ação policial.

