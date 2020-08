Detento do semiaberto tem casa invadida por encapuzados e leva 4 tiros

Manaus - Criminosos encapuzados invadiram uma residência para tentar matar um detento do semiaberto, de 34 anos. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (7), na rua 5 de Maio, comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima acabou sendo atingida com quatro tiros pelo corpo.

Conforme familiares do detento, ele estava assistindo televisão quando os criminosos entraram na casa e o atacaram.

“Eram dois moleques, eles se aproveitaram que o portão estava aberto e foram direto até ele. A mãe dele ainda lutou e, por pouco, não foi atingida com os tiros”, disse o padrasto do detento.

Após o atentado, os suspeitos fugiram a pé, sem ser identificados. Dentro do imóvel, o detento ainda tentou se esconder em um dos quartos, mas foi alvejado. Os tiros acertaram o ombro, abdômen e o glúteo dele.

A vítima foi socorrida pelos familiares e levada para o Hospital Platão Araujo, onde se encontra em estado grave no centro cirúrgico da unidade de saúde. De acordo com a polícia, o detento é monitorado por tornozeleira eletrônica e responde pelo crime de tráfico de drogas.