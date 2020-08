Com dívidas no tráfico, homem é morto a facadas na cabeça em Manaus

O homem, possivelmente, foi vítima de um acerto de contas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto com, pelo menos, seis facadas na região da cabeça. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (7), em um praça localizada na avenida Kako Caminha, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o homem, possivelmente, foi vítima de um acerto de contas. Ele estaria devendo bocas de fumos daquela localidade. Testemunhas informaram aos policiais que o homem foi perseguido, agredido e, em seguida, esfaqueado.

A vítima ainda chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas morreu no local. Nenhum suspeito do crime foi identificado.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

