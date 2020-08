Jovem é estrangulado e corpo foi deixado no Platão Araújo

Manaus - Aos 19 anos de idade, o autônomo Hickson de Souza Ferreira morreu supostamente estrangulado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Por volta de 1h deste sábado (8) ele foi deixado no Hospital e Pronto-socorro Dr. Platão Araújo por pessoas que não quiseram se identificar. Os detalhes da morte ainda são desconhecidos para a família e a polícia.



No hospital, Hickson tinha marcas no pescoço e ferimentos em outras partes do corpo. A equipe de médicos do local identificou de imediato que a vítima estava morta. Após alguns minutos da entrada deste homem na unidade hospitalar, a mãe foi avisada e chegou no local. Segundo testemunhas que estavam presentes nessa hora, a mãe entrou em desespero ao saber que o filho estava sem vida.



“Meu Deus eu não acredito que perdi meu filho amado. Em julho morreu um filho meu, em menos de um mês estou perdendo outro. Deus me ajuda. Por que, senhor?”, questionou a mãe em desespero.



Procedimentos



De acordo com os policiais da 27 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os procedimentos cabíveis. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.