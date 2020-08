Homem é preso acusado de tentativa de estupro em Tabatinga

Tabatinga - Um homem de 45 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por tentativa de estupro contra uma menor no município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus). Os policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar detiveram o suspeito por volta das 18h, da última sexta-feira (7), no beco Paulo Canhão, localizado no Centro do município.

Segundo os policiais, a equipe estava em patrulhamento ostensivo pela Operação Horus, quando foi informada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cepocom), sobre o fato e pedindo investigações.

A equipe se dirigiu ao local e encontrou com a vítima e sua genitora que confirmaram a infração. Os policiais passaram a fazer buscas pelo acusado que foi avistado e reconhecido pela menor em um local mais afastado do beco.

Recebendo voz de prisão, o suspeito, a vítima e sua mãe foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Tabatinga para as providências.





*Com informações da assessoria