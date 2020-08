Pescador desaparecido em Manacapuru é encontrado morto em ramal

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgaçao

Manacapuru- Alex Cascais do Nascimento, de 26 anos, foi encontrado morto, no sábado (8), no ramal do Barro Branco, zona rural de Manacapuru (a 89 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações, Alex atuava no município como pescador e estada desaparecido desde sexta-feira (7).

Após a família noticiar o desaparecimento, polícia começou as buscas intensivas pelo trabalhador.

Ainda não se sabe a causa da morte de Alex, pois o corpo não tinha marcas de tortura nem de perfurações.

Porém, a equipe suspeita que ele tenha se afogado em um igarapé, situado no ramal onde foi encontrado. Familiares anunciaram que o velório acontece neste domingo (9), em Manacapuru. A polícia irá investigar o caso para identificar a verdadeira causa da morte.

Leia Mais:

Jovem é preso em Manaus por publicar vídeo de criança sendo estuprada

Homem é preso acusado de tentativa de estupro em Tabatinga