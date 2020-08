Mulher mata companheira a pauladas durante briga em bar no Novo Aleixo

O crime será investigado pela DEHS | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a pauladas pela própria companheira durante uma discussão em um bar, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, na madrugada deste domingo (9).

De acordo com informações da polícia, o casal estava em um local, conhecido como“Inferninho”, no bairro Novo Aleixo. Porém, após ingerir bebidas alcoólicas, elas começaram uma discussão.

Durante a briga, uma das mulheres perdeu o controle e acabou agredindo a companheira até a morte. O caso aconteceu por volta das 20h30.

O motivo da briga ainda é desconhecido pela polícia. Segundo testemunhas, a suspeita pegou uma perna-manca e desferiu, sem misericórdia, várias pauladas na vítima.

Após assassinar a jovem, a mulher saiu correndo e abandonou o local do crime. Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, informaram que quando chegaram ao local a vítima já estava morta. Nenhuma pessoa que estava no bar soube revelar a identidade do casal.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A suspeita ainda não foi localizada.

Núcleo de Combate ao Feminicídio



Na última sexta-feira (7), Manaus ganhou um Núcleo de Combate ao Feminicídio , que visa investigar homicídios consumados ou tentados contra mulheres de forma mais intensificada. O departamento vai funcionar na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste.

Segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, o núcleo levará apoio para crimes contra a mulher, tendo um trabalho em conjunto com as Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCM's) de todas as zonas da capital.

"A criação desse núcleo representa um avanço muito grande. Até então as delegacias atuavam apenas com a Lei Maria da Penha e os homicídios contra mulheres tinham as investigações feitas pela DEHS, portando não tinha um olhar especial. Essa inovação vai trazer um conforto para as famílias com olhar de que, aquele caso, será mais apurado", explicou.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Louismar Bonates, o núcleo irá levar uma investigação mais aprofundada sobre os homicídios contra mulheres.

"Esse núcleo vem para combater e apurar esses casos. Tivemos 31 mortes de mulheres no estado, sendo quatro comprovados que foram feminicídio, e esse núcleo vai apurar todas as ocorrências", explicou o secretário.

"A Polícia Civil já começou também campanhas educativas, para que a população seja conscientizada e os homens entendam que não podem estar agredindo as mulheres", finalizou Bonates.

