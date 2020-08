Homem é encontrado morto em parada de ônibus no Conjunto Ajuricaba

Local onde o homem foi morto | Foto: Naylene Freire

Manaus - Um homem foi encontrado morto em uma parada de ônibus, na manhã deste domingo (9), na rua Raimundo Parente, Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, era possível ver uma poça de sangue ao redor do corpo e um pedaço de madeira. Moradores das proximidades acionaram a equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) depois de verificarem que o homem estava morto.

O homem vestia uma camisa azul e uma bermuda jeans preta, era pardo e cabelos lisos. Ele não estava com nenhum documento que pudesse identificá-lo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, onde ficará esperando o comparecimento de algum parente.

Um inquérito para apurar as causas da morte será aberto na Delegacia Especial em Homicídio e Sequestros (DEHS). A vítima estava com vários hematomas pelo corpo, principalmente no rosto.

A primeira hipótese, segundo a polícia, é que se trata de homicídio. Mas até o momento a motivação e o suposto assassino ainda não foram descobertos.

Leia mais:

Jovem é preso em Manaus por publicar vídeo de criança sendo estuprada

Mulher mata companheira a pauladas durante briga em bar no Novo Aleixo