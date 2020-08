Embalado em caixa, corpo de mulher é encontrado na Ponta Negra

O corpo foi removido pelo IML | Foto: divulgação

Manaus - Embalado dentro de uma caixa, como se fosse uma encomenda, o corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã deste domingo (9), em uma área de mata na avenida Cecília Meireles, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, perto da caixa foi deixado um bilhete apontando a mulher como informante de uma facção criminosa, que atua na capital amazonense, por isso teria sido morta.

No entanto, o conteúdo na íntegra do bilhete não foi divulgado à imprensa. A perícia esteve no local e informou que a mulher foi morta por estrangulamento. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e, ainda, não foi identificado.

A cadela "Fiona", da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), foi a responsável para identificar o lugar exato onde a caixa, com a mulher, foi abandonada. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também participaram da ação.

“Como se trata de área de mata e temos nossa cadela, que é especialista em busca de cadáver, nossa equipe foi acionada e chegamos ao local para fazer as buscas. Logo que chegamos avistamos a caixa e quando abrimos constatamos a veracidade da denúncia. A caixa estava no final de um córrego, mas conseguimos acionar os órgãos competentes para realizar os procedimentos cabíveis”, explicou o tenente Afonso do CIPCães.

O corpo estava em uma área de mata | Foto: Naylene Freire

De acordo com o delegado Luiz Rocha plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima pode ter sido morta em outro local e deixada no local. O assassinato, segundo ele, tinha acontecido nas últimas oito horas.

“A mulher aparenta ter no máximo 40 anos. Possui uma tatuagem no pulso direito escrito 'Rosa' e no pescoço do lado esquerdo tem o nome 'Deivison'. Pedimos ajuda das pessoas que conhecem alguém com essas características, que nos ajudem a identificar essa mulher. O corpo ficará no IML”, explicou o delegado.

Próximo ao local, onde o corpo foi encontrado, tem câmeras de seguranças que podem ter gravado a ação dos criminosos e devem ajudar na investigação da Delegacia de Homicídios.

Leia mais:

Homem é encontrado morto em parada de ônibus no Conjunto Ajuricaba



PM acaba com rinha de galos e criação ilegal de pássaros em Manaus